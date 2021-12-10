Памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву появится в Москве

Комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям поддержала предложение об установке монумента в районе Фили-Давыдково. Как передает агентство «Москва», также такое решение поддержал совет депутатов Фили-Давыдково, комитет по архитектуре и градостроительству Москвы и департаментом культурного наследия столицы. Евгений Зиничев погиб в сентябре во время проведения учений МЧС в Красноярском крае.

