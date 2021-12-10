В правительстве выступают за сохранение госкорпорации «Роснано» после решения ее долговых проблем

Она может потребоваться как институт для поддержки зрелых компаний, — сказал в интервью журналу «Форбс» первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он заверил, что кабинет министров уже подготовил схему решения проблемы с долгами «Роснано». Она не предполагает отказа от денежных обязательств. Ранее представители госкорпорации сообщили, что провели переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации долгов. Общий объем задолженности госкорпорации составляет почти 150 миллиардов рублей.
2021-12-10T23:05:35+03:00
2021-12-10T23:05:35+03:00
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23:05, 10 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..