В правительстве выступают за сохранение госкорпорации «Роснано» после решения ее долговых проблем

Она может потребоваться как институт для поддержки зрелых компаний, — сказал в интервью журналу «Форбс» первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он заверил, что кабинет министров уже подготовил схему решения проблемы с долгами «Роснано». Она не предполагает отказа от денежных обязательств. Ранее представители госкорпорации сообщили, что провели переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации долгов. Общий объем задолженности госкорпорации составляет почти 150 миллиардов рублей.