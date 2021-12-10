Россия направила США свои требования в ответ на ожидаемую высылку российских дипломатов

В министерстве иностранных дел говорят о зеркальных ограничениях, которые будут введены в отношении американских диппредставительств. О каких мерах идет речь – пока не поясняют. Как напомнили на Смоленской площади, Вашингтон потребовал от Москвы завершить командировку и организовать отъезд 55 сотрудников. Они должны будут покинуть США в начале-середине следующего года. В МИДе считают такое решение Белого дома завуалированной высылкой.

