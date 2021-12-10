НАТО отказывается предоставить России гарантии не принимать в альянс Украину

Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг сказал, что вопрос об отношениях с Киевом будут решать члены НАТО и сама Украина. Он обвинил Москву в стремлении восстановить прежнюю систему, когда крупные державы, как Россия, обладают сферами влияния, где они могут контролировать или решать, что могут делать другие страны. Ранее российская сторона призвала альянс отказаться от обязательства 2008 года принять Украину в состав НАТО.