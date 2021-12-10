Украина получила от США информацию о том, что Россия не планирует обострять ситуацию на границе

Об этом после переговоров с американским президентом сказал телеканалу «1+1» украинский лидер Владимир Зеленский

Сообщение, которое я получил от президента Соединенных Штатов, что Россия заверила Америку и весь мир в том, что она не собирается продолжать эскалацию на территории нашей независимой страны. Мне кажется, что это на сегодня, пусть небольшой и не окончательный, но все-таки очень результат.

Владимир Зеленский также не исключил, что будет проведен всеукраинский референдум по Донбассу. Он допустил и прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

