Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить на экстремизм высказывания режиссера Александра Сокурова

Накануне тот вступил в полемику с президентом во время встречи Владимира Путина с членами Совета по правам человека. Сокуров говорил о том, что Россия столкнулась со множеством проблем и страна требует перемен. Среди прочего режиссер предложил подумать над тем, чтобы «отпустить» те российские территории, которые не хотят жить по федеральным правилам и законам. В Кремле позже сказали, что собеседник президента очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. Кадыров сегодня написал в своем телеграм-канале, что в частности Чечня является неотъемлемой частью России.
2021-12-10T22:45:22+03:00
2021-12-10T22:45:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:45, 10 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..