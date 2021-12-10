Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить на экстремизм высказывания режиссера Александра Сокурова

Накануне тот вступил в полемику с президентом во время встречи Владимира Путина с членами Совета по правам человека. Сокуров говорил о том, что Россия столкнулась со множеством проблем и страна требует перемен. Среди прочего режиссер предложил подумать над тем, чтобы «отпустить» те российские территории, которые не хотят жить по федеральным правилам и законам. В Кремле позже сказали, что собеседник президента очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. Кадыров сегодня написал в своем телеграм-канале, что в частности Чечня является неотъемлемой частью России.