Футбольный матч между московским клубом ЦСКА и тульским «Арсеналом» пройдет без зрителей

Не исключено, что игру перенесут из-за неблагоприятных погодных условий, — сообщили в руководстве столичных армейцев. Окончательное решение будет принято представителями Российской премьер-лиги на домашнем стадионе красно-синих, где запланирована встреча. Как рассказали представители ЦСКА, сейчас там ведутся технические работы. Ранее на матче 16 тура с петербургским «Зенитом» болельщики ЦСКА на одной из трибун стадиона «ВЭБ-Арена» использовали пиротехнику, после чего были задержаны более 300 человек. В отношении 51 составлен административный протокол. Этот инцидент вызвал критику действий силовиков со стороны фанатов.