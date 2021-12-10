Футбольный матч между московским клубом ЦСКА и тульским «Арсеналом» пройдет без зрителей

Не исключено, что игру перенесут из-за неблагоприятных погодных условий, — сообщили в руководстве столичных армейцев. Окончательное решение будет принято представителями Российской премьер-лиги на домашнем стадионе красно-синих, где запланирована встреча. Как рассказали представители ЦСКА, сейчас там ведутся технические работы. Ранее на матче 16 тура с петербургским «Зенитом» болельщики ЦСКА на одной из трибун стадиона «ВЭБ-Арена» использовали пиротехнику, после чего были задержаны более 300 человек. В отношении 51 составлен административный протокол. Этот инцидент вызвал критику действий силовиков со стороны фанатов.
2021-12-10T22:36:47+03:00
2021-12-10T22:36:59+03:00
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22:36, 10 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..