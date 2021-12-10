Коллегия присяжных в Дагестане оправдала сотрудника юридической фирмы, который убил начальника из-за домогательств

Конфликт произошел летом прошлого года на квартире погибшего. При этом, покидая место преступления, подсудимый забрал телефон своего начальника, — рассказали в самом суде. На следующий день он явился в полицию с повинной. До этого в том же суде Махачкалы присяжные оправдали жительницу Дагестана, которая убила своего брата своего супруга, когда тот к ней приставал.