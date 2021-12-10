США ввели санкции против руководителей изолятора на улице Окрестина в Минске

Игоря Кенюха и Евгения Шапетько Вашингтон обвинил в причастности к грубым нарушениям прав человека, в том числе, к пыткам задержанных на акциях протеста против итогов президентских выборов. Ранее США ввели санкции против 16 граждан Белоруссии и 6 силовых структур, которых также считают виновными в нарушении прав человека.
2021-12-10T22:35:25+03:00
2021-12-10T22:35:25+03:00
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22:35, 10 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..