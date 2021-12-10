США ввели санкции против руководителей изолятора на улице Окрестина в Минске

Игоря Кенюха и Евгения Шапетько Вашингтон обвинил в причастности к грубым нарушениям прав человека, в том числе, к пыткам задержанных на акциях протеста против итогов президентских выборов. Ранее США ввели санкции против 16 граждан Белоруссии и 6 силовых структур, которых также считают виновными в нарушении прав человека.