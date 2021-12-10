Польские власти опубликовали запись разговора пилота и диспетчера перед вынужденной посадкой Ryanair в Минске

В Варшаве утверждают, что Белорусские чиновники обманом вынудили тот борт приземлиться. Видео, на котором слышно, как человек, иногда с кем-то советуясь, произносит, что на борту находится бомба и самолёт рекомендуется срочно посадить в Минске, опубликовал пресс-секретарь министра спецслужб Польши Станислав Жарин. По его словам, этот материал доказывает, что белорусский диспетчер говорил с пилотом под контролем сотрудника КГБ. В частности, в Варшаве отметили, что в одном из эпизодов слышно, как представитель комитета госбезопасности даёт указания.

Польские власти еще вчера объявили, что вынужденная посадка в Минске проводилась под контролем КГБ. В сообщении было сказано, что «взятие под контроль диспетчерской вышки агентом спецслужб — это нечто беспрецедентное, выходящее за рамки правил и практики».

О той же версии ранее писала и американская газета The New York Times. Она отмечала, что диспетчер, который был причастен к посадке самолёта, перебрался через границу и попал в Польшу, где дал показания о произошедшем.

В Белоруссии в свою очередь эту версию отрицают. Вчера министр транспорта Артём Сикорский назвал статью The New York Times информационным вбросом. Он подчеркнул, что самолёт сел в Минске по решению командира судна.

Самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, посадили в Минске в мае. В самой авиакомпании это назвали актом государственного пиратства. Также после того инцидента целый ряд западных стран запретил рейсы в республику.