Руководство Украины не исключает проведение референдума по вопросу о будущем Донбасса

Как сказал президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1», вопрос заключается не только в статусе этого региона. Зеленский также добавил, что не исключает прямых переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, Украину в этом направлении поддерживают европейские партнеры и Соединенные Штаты. Кроме того, по словам украинского лидера, он получил информацию от президента США Джо Байдена о том, что Москва не планирует дальнейшую эскалацию на территории Украины.
2021-12-10T22:05:19+03:00
2021-12-10T22:05:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:05, 10 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..