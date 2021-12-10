Руководство Украины не исключает проведение референдума по вопросу о будущем Донбасса

Как сказал президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1», вопрос заключается не только в статусе этого региона. Зеленский также добавил, что не исключает прямых переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, Украину в этом направлении поддерживают европейские партнеры и Соединенные Штаты. Кроме того, по словам украинского лидера, он получил информацию от президента США Джо Байдена о том, что Москва не планирует дальнейшую эскалацию на территории Украины.