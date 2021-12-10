Политик Алексей Навальный стал одним из самых упоминаемых персон года в соцсети «ВКонтакте»

Он уступил только президенту Владимиру Путину. Популярность одного из лидеров российской оппозиции за последний год среди пользователей крупнейшей российской социальной сети подросла: его упомянули почти 4,5 млн раз. При этом у главы государства Владимира Путина результат оказался самым высоким: более 13 млн упоминаний. В списке популярных у пользователей соцсети политиков оказались президент Украины Владимир Зеленский, бывший лидер США Дональд Трамп и правящий в Белоруссии Александр Лукашенко. Самой обсуждаемой темой года стал коронавирус и всё, что с ним связано, в том числе вакцинация и QR-коды. Также в соцсети в разном контексте часто упоминаются протесты. Пользователи не обошли вниманием и сентябрьские выборы в Госдуму. Про них говорили больше, чем про Олимпийские игры, чемпионат Европы по футболу, премию «Оскар» и криптовалюту.

Президент Владимир Путин занимает первое место по количеству упоминаний во «ВКонтакте» уже несколько лет подряд.