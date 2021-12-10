Нобелевская речь Муратова вызвала критику со стороны части людей, которые придерживаются оппозиционных взглядов

Нобелевская речь главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова вызвала критику со стороны части людей, которые придерживаются оппозиционных взглядов. Критика в адрес журналиста и его выступления появилась сегодня в социальных сетях. Соратники Алексея Навального указывают, что, упоминая о деле политика, Муратов не обратил внимание на отравление одного из лидеров российской оппозиции, перечисляя проблемы, с которыми сталкиваются журналисты и правозащитники.

Главный редактор «Новой газеты» не упомянул президента Владимира Путина. Некоторые сторонники оппозиции посчитали, что своим выступлением Муратов попытался обойти острые углы и темы, которые неприятны Кремлю.

Сам нобелевский лауреат между тем сказал сегодня, что премию мира заслужили все независимые российские журналисты. Дмитрий Муратов добавил, что журналистика в России переживает темные времена и находится под серьезным давлением.