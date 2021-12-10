Академик Борис Кизяев погиб в результате ДТП на севере Москвы. Его сбила машина на Дмитровском шоссе. Это произошло, когда 83-летний ученый вышел на проезжую часть после мелкой аварии, — рассказал источник агентства ТАСС в силовых структурах.

Кизяев был членом Российской академии наук. Он занимался гидромелиоративными системами, получил 40 авторских свидетельств и патентов на изобретения.