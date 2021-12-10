Власти США приветствовали решение суда в Лондоне по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа. Об этом агентству РИА «Новости» сказали в американском агентстве юстиции. Апелляционный суд Англии и Уэльса сегодня отменил запрет на выдачу основателя ресурса WikiLeaks Вашингтону и направил дело на новое рассмотрение. Ранее суд запретил экстрадицию общественного активиста, опасаясь за его психическое здоровье. Сам Ассанж сейчас находится в тюрьме в британской столице по делу о нарушении условий освобождения под залог. В США ему может грозить серьезный, фактически пожизненный срок.