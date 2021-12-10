Еще один участник протестов, которые проходили в начале года, покинул Россию. 18-летний житель Саратова Владимир Нечаев запросил политическое убежище в Нидерландах, — пишет «Новая газета». Изначально он проходил по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил как свидетель, однако позже стал обвиняемым. Акции в поддержку Алексея Навального прошли в российских городах в январе. Они состоялись после того, как сам политик был задержан в Москве. После этого несколько участников стали фигурантами дел, которые назвали санитарными.
2021-12-10T21:33:27+03:00
2021-12-10T21:33:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 10 декабря 2021
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