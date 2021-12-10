Еще один участник протестов, которые проходили в начале года, покинул Россию. 18-летний житель Саратова Владимир Нечаев запросил политическое убежище в Нидерландах, — пишет «Новая газета». Изначально он проходил по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил как свидетель, однако позже стал обвиняемым. Акции в поддержку Алексея Навального прошли в российских городах в январе. Они состоялись после того, как сам политик был задержан в Москве. После этого несколько участников стали фигурантами дел, которые назвали санитарными.