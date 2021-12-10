Полиция завершила расследование громкого ДТП в Сочи, в котором фигурирует Ксения Собча

Полиция завершила расследование громкого ДТП в Сочи, в котором фигурирует телеведущая Ксения Собчак. Водителю, который ее вез, предъявлено обвинение, — сообщили в МВД России. В результате столкновения двух автомобилей на трассе в Адлерском районе погиб один человек, двое пострадали. В полиции добавили, что потерпевшими признаны пять человек. Саму Собчак допросили как свидетеля. Ее представитель ранее говорил, что телеведущая готова оказать помощь семье погибшей и пострадавшим в этой аварии.