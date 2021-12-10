Полиция завершила расследование громкого ДТП в Сочи, в котором фигурирует Ксения Собча

Полиция завершила расследование громкого ДТП в Сочи, в котором фигурирует телеведущая Ксения Собчак. Водителю, который ее вез, предъявлено обвинение, — сообщили в МВД России. В результате столкновения двух автомобилей на трассе в Адлерском районе погиб один человек, двое пострадали. В полиции добавили, что потерпевшими признаны пять человек. Саму Собчак допросили как свидетеля. Ее представитель ранее говорил, что телеведущая готова оказать помощь семье погибшей и пострадавшим в этой аварии.
2021-12-10T21:33:03+03:00
2021-12-10T21:39:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 10 декабря 2021
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