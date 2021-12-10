Еще одного россиянина высылают из Молдавии

Это заместитель директора Института стран СНГ Владимир Егоров*. Его задержали в аэропорту Кишинева на пограничном контроле, после чего препроводили в буферную зону без документов, — рассказали агентству в самом институте. О причинах высылки из страны пока не сообщают. В то же время Егорова допросили о том, на каких основаниях он является обладателем наград непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Ранее сегодня в Молдавию не впустили политолога Наталью Нарочницкую и члена Общественной палаты России Владимира Журавлева.
2021-12-10T21:04:23+03:00
2021-12-10T21:04:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 10 декабря 2021
* Владимир Егоров - физлицо, признанное иностранным агентом.
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