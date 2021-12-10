Еще одного россиянина высылают из Молдавии

Это заместитель директора Института стран СНГ Владимир Егоров*. Его задержали в аэропорту Кишинева на пограничном контроле, после чего препроводили в буферную зону без документов, — рассказали агентству в самом институте. О причинах высылки из страны пока не сообщают. В то же время Егорова допросили о том, на каких основаниях он является обладателем наград непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Ранее сегодня в Молдавию не впустили политолога Наталью Нарочницкую и члена Общественной палаты России Владимира Журавлева.

* Владимир Егоров - физлицо, признанное иностранным агентом.