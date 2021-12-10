Евросоюз готовит санкции в отношении людей и компаний, связанных с российскими наемниками в Африке. Эти меры министр иностранных дел стран ЕС планирует обсудить уже в понедельник. В частности, санкции хотят ввести против частной военной компании Вагнера и нескольких связанных с ней людей. Семеро кандидатов на включение в список обвиняются в злостных нарушениях прав человека в разных странах, — рассказал источник агентства «Интерфакс» в Брюсселе. Предполагается введение запрета на въезд в ЕС и замораживание активов на его территории.
2021-12-10T21:04:13+03:00
2021-12-10T21:04:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 10 декабря 2021
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