Визит Сергея Лаврова в Израиль перенесен на неопределенную дату, — утверждает израильское интернет-издание «Детали»

Визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Израиль перенесен на неопределенную дату, — утверждает израильское интернет-издание «Детали». По его версии, Лавров должен был прилететь в это воскресенье. По данным «Деталей», одной из причин переноса могла стать угроза забастовки сотрудников израильского МИДа, по другой – поездку перенесли по неким личным причинам. В свою очередь, в российском МИДе сказали «Эху», что дата визита Лаврова пока не была назначена, ее еще согласовывают. Поездка главы российского МИДа в Израиль имеет важное значение в свете переговоров по иранской ядерной программе в Вене и на фоне попыток Иерусалима помешать Тегерану закрепиться в Сирии.