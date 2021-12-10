США возобновляет производство атомных бомб

С конвейера сошла первая производственная единица, — сообщили в управлении национальной ядерной безопасности страны. Речь идет о модернизированной модели боеголовки, которую производили более полувека — Б61-12. Новый снаряд разрабатывали почти 9 лет. По словам представителя американской стороны, в результате он позволит повысить точность ударов и снизить мощность без ухудшения военных характеристик. В рамках программы на ближайшие пять лет США планируют произвести почти 500 таких бомб. Общая их стоимость составит 12 миллиардов долларов.