Пожарные потушили возгорание в больнице на северо-западе Москвы

Сообщалось, что огонь вспыхнул на одном из верхних этажей в здании на улице Саляма Адиля. Площадь возгорания, по словам представителей МЧС, составила 5 квадратных метров. Пациентов оттуда эвакуировали на нижние этажи, никто не пострадал, — рассказал источник агентства «Интерфакс». По его сведениям, в больнице лечат, в том числе, людей с коронавирусом.