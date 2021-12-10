Пожарные потушили возгорание в больнице на северо-западе Москвы

Сообщалось, что огонь вспыхнул на одном из верхних этажей в здании на улице Саляма Адиля. Площадь возгорания, по словам представителей МЧС, составила 5 квадратных метров. Пациентов оттуда эвакуировали на нижние этажи, никто не пострадал, — рассказал источник агентства «Интерфакс». По его сведениям, в больнице лечат, в том числе, людей с коронавирусом.
2021-12-10T21:01:43+03:00
2021-12-10T21:05:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2949760-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:01, 10 декабря 2021
Загрузка комментариев...