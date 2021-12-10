Огонь вспыхнул в больнице на северо-западе Москвы

В здании на улице Саляма Адиля наблюдается открытое горение, — передает агентство ТАСС. В свою очередь, источник агентства Интерфакс уточнил, что в этой больнице лечат заразившихся коронавирусом. Горит помещение на одном из верхних этажей. Пациентов эвакуируют на нижние этажи. В том районе расположена 67-ая городская клиническая больница.
2021-12-10T20:34:58+03:00
2021-12-10T20:34:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 10 декабря 2021
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