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20:34, 10 декабря 2021

Президент Чехии отказался утвердить политика от Пиратской партии на посту министра иностранных дел республики

Милош Земан объяснил свое решение тем, что кандидат на пост главы МИДа Ян Липавский высказывался за проведение в Чехии Дня Судетских немцев. Их изгнали из республики после Второй мировой войны. Еще одной причиной Милош Земан назвал плохую оценку Липавского за выпускную работу в вузе. Между тем, представитель Пиратской партии в прошлом довольно критично высказывался в адрес России и Китая.

Премьер-министр Петр Фиала пригрозил в случае, если президент не уступит в вопросе о кандидатуре министра иностранных дел, направить дело в Конституционный суд страны.


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