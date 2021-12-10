Президент Чехии отказался утвердить политика от Пиратской партии на посту министра иностранных дел республики

Милош Земан объяснил свое решение тем, что кандидат на пост главы МИДа Ян Липавский высказывался за проведение в Чехии Дня Судетских немцев. Их изгнали из республики после Второй мировой войны. Еще одной причиной Милош Земан назвал плохую оценку Липавского за выпускную работу в вузе. Между тем, представитель Пиратской партии в прошлом довольно критично высказывался в адрес России и Китая.

Премьер-министр Петр Фиала пригрозил в случае, если президент не уступит в вопросе о кандидатуре министра иностранных дел, направить дело в Конституционный суд страны.