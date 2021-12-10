Суд Петербурга лишь с пятой попытки оштрафовал заслуженного тренера по плаванию Александра Ильина

Суд в Петербурге лишь с пятой попытки смог оштрафовать тренера чемпионки Европы по плаванию Виталины Симоновой Александра Ильина. Его наказали за то, что он находился без маски в аэропорту «Пулково». Ильин должен будет заплатить три тысячи рублей за нарушение статьи административного кодекса о неповиновении сотруднику полиции, — пишет интернет-издание «Фонтанка». Конфликт произошел в конце ноября, когда Ильин со своей подопечной планировал вылететь из Петербурга после чемпионата России по плаванию. В отношении самой Симоновой возбуждено дело по статье об оскорблении представителя власти из-за ее высказываний в отношении полицейских, которые задерживали тренера.