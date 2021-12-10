Специалисты Роспотребнадзора направлены в ЮАР. Эта страна стала одной из первых, где зафиксировали новую мутацию коронавируса, которую назвали «омикрон». Также вместе со специалистами летят мобильные лаборатории, которые смогут обеспечить тестирование местного населения, — сообщили в Роспотребнадзоре. Россия ранее ограничила авиасообщение со странами юга Африки из-за новой версии коронавируса. Кроме того, несколько случаев заражения этой мутацией было подтверждено на территории страны среди тех, кто вернулся из ЮАР.

Накануне в министерстве здравоохранения говорили, что заболевание у этих людей протекает в легкой форме.