Бывший замминистра внутренних дел Грузии стал фигурантом уголовного дела из-за возвращения в страну Михаила Саакашвили

Бывший замминистра внутренних дел Грузии стал фигурантом уголовного дела из-за возвращения в страну экс-президента Михаила Саакашвили. Георгия Лордкипанидзе обвиняют в том, что он помогал политику незаконно пересечь границу. Сам обвиняемый сейчас находится на территории Украины. Саакашвили был задержан в начале октября в Тбилиси. Он является фигурантом нескольких уголовных дел, по ряду из них экс-президенту уже были вынесены приговоры.