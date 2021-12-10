Бывший замминистра внутренних дел Грузии стал фигурантом уголовного дела из-за возвращения в страну Михаила Саакашвили

Бывший замминистра внутренних дел Грузии стал фигурантом уголовного дела из-за возвращения в страну экс-президента Михаила Саакашвили. Георгия Лордкипанидзе обвиняют в том, что он помогал политику незаконно пересечь границу. Сам обвиняемый сейчас находится на территории Украины. Саакашвили был задержан в начале октября в Тбилиси. Он является фигурантом нескольких уголовных дел, по ряду из них экс-президенту уже были вынесены приговоры.
2021-12-10T20:05:31+03:00
2021-12-10T20:05:31+03:00
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20:05, 10 декабря 2021
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