Гособвинение на процессе по делу о контрабанде кокаина из Аргентины попросило присяжных признать подсудимых виновными. Слушания проходят в Дорогомиловском суде Москвы. Обвиняемым еще предстоит выступить с последним словом, после чего присяжные удалятся в совещательную комнату. Следующее заседание суда запланировано на понедельник. Всего по делу о контрабанде наркотиков были задержаны шесть человек. Фигурантам грозит до 20 лет тюрьмы. Само расследование началось после совместной операции российско-аргентинских спецслужб пять лет назад, когда в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе были обнаружены чемоданы с партией кокаина весом почти 400 килограмм.