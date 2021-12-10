Гособвинение на процессе по делу о контрабанде кокаина из Аргентины попросило присяжных признать подсудимых виновными. Слушания проходят в Дорогомиловском суде Москвы. Обвиняемым еще предстоит выступить с последним словом, после чего присяжные удалятся в совещательную комнату. Следующее заседание суда запланировано на понедельник. Всего по делу о контрабанде наркотиков были задержаны шесть человек. Фигурантам грозит до 20 лет тюрьмы. Само расследование началось после совместной операции российско-аргентинских спецслужб пять лет назад, когда в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе были обнаружены чемоданы с партией кокаина весом почти 400 килограмм.
2021-12-10T20:04:55+03:00
2021-12-10T20:04:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 10 декабря 2021
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