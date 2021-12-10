Растет число россиян, которые ожидают в стране массовых протестов

Согласно исследованию «Левада-центра*», таких уже почти треть. В то же время, снизилось число тех, кто готов участвовать в таких акциях: если в августе на это соглашался каждый четвертый опрошенный, то сейчас лишь каждый пятый. Наиболее вероятными россияне считают протесты из-за введения цифровых кодов, по которым вакцинированных или переболевших из-за коронавируса хотят пускать в различные заведения и общественный транспорт. В возможность подобных акций верят чуть меньше половины ответивших. В то же время, социологи говорят, что серьезных поводов для протеста сейчас в России не наблюдается.

Российские власти считают «Левада-центр*» иностранным агентом.

* "Левада-Центр" - НКО, признанное иностранным агентом.