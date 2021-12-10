Нобелевская речь Дмитрия Муратова вызвала неоднозначную оценку у людей оппозиционных взглядов

Нобелевская речь главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова вызвала неоднозначную оценку у людей оппозиционных взглядов. Некоторые из них написали в Твиттере, что журналист в своем выступлении попытался обойти острые углы, в том числе, болезненные для власти темы. В частности, упомянув о преследовании Алексея Навального, Муратов не говорил об отравлении политика, в причастности к которому, по словам самого оппозиционера, подозревают российские спецслужбы. Кроме того, ряд критиков пишут, что ожидали от главного редактора «Новой газеты» выступление именно в стиле Навального. Сегодня в Осло журналисту вручили награду на торжественной церемонии.