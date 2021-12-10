Международные правозащитные организации выступили в поддержку общества «Мемориал*». Авторы обращения требуют от российских властей прекратить преследование организации и отменить закон об иностранных агентах. Среди подписавших, в том числе, представители Human Rights Watch, Amnesty International, норвежского Хельсинского комитета и других общественных структур. Ранее прокуратура подала иски в суды с требованием ликвидировать историко-просветительскую организацию «Мемориал*» и одноименный правозащитный центр. Российские власти считают обе эти структуры иностранными агентами.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.