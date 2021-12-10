Международные правозащитные организации выступили в поддержку общества «Мемориал*». Авторы обращения требуют от российских властей прекратить преследование организации и отменить закон об иностранных агентах. Среди подписавших, в том числе, представители Human Rights Watch, Amnesty International, норвежского Хельсинского комитета и других общественных структур. Ранее прокуратура подала иски в суды с требованием ликвидировать историко-просветительскую организацию «Мемориал*» и одноименный правозащитный центр. Российские власти считают обе эти структуры иностранными агентами.
2021-12-10T19:36:03+03:00
2021-12-10T19:36:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:36, 10 декабря 2021
* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.
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