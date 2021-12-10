В отставку подал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

Это связано со скандалом вокруг транзита белорусской продукции через республику вопреки санкциям США. Накануне о готовности оставить свой пост также объявлял и министр транспорта Литвы. В железнодорожной компании страны пояснили, что Минск внес предоплату за транспортировку калийных удобрений и погрузку их в литовском порту Клайпеда. Вернуть эти деньги транспортная компания не может, поскольку западные банки отказываются работать с Белоруссией из-за санкций. Грузы «Беларуськалия» будут проходить через Литву до января.