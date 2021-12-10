Польша опубликовала аудиозапись переговоров белорусского диспетчера и пилота Ryanair, который вынужденно сел в Минске

Власти Польши опубликовали аудиозапись переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета, который совершил вынужденную посадку в Минске минувшей весной. На этой записи слышно, как некто третий диктует диспетчеру, что именно тот должен сказать командиру воздушного судна. По словам представителя польских спецслужб, этот третий голос может принадлежать офицеру КГБ Белоруссии, который следил за работой диспетчера. В результате вынужденной посадки самолета в Минске, был задержан летевший этим рейсом журналист Роман Протасевич и его спутница, россиянка Софья Сапега. На днях газета The New York Times написала, что диспетчер, который был причастен к этому инциденту, бежал из Белоруссии и рассказал о том, как КГБ республики координировало всю операцию. В Минске настаивают, что эта информация не соответствует действительности.