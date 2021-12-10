Адвоката соратницы Алексея Навального Лилии Чанышевой отстранили от ее дела. Как рассказал «Эху» сам Владимир Воронин, о причинах такого решения ему не сообщили.

Лилию Чанышеву обвиняют в руководстве «экстремистским сообществом» Навального в Уфе. Она находится в СИЗО уже месяц.