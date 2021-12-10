Российские истребители вновь поднимали для сопровождения американского самолета-разведчика

Это произошло в небе над Черным морем. В министерстве обороны России сказали, что воздушное судно ВМС США не нарушало границ страны. Он находился над нейтральными водами. Неделю назад два самолета-разведчика США также пролетели у российских границ в Черноморском регионе, при этом в Москве сообщили, что один из них сблизился с пассажирским лайнером, который летел из Тель-Авива в Москву, из-за чего воздушному судну с пассажирами на борту пришлось менять высоту полета. В Росавиации тогда говорили о планах выразить протест по дипломатическим каналам.
2021-12-10T19:03:44+03:00
2021-12-10T19:03:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:03, 10 декабря 2021
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