Российские истребители вновь поднимали для сопровождения американского самолета-разведчика

Это произошло в небе над Черным морем. В министерстве обороны России сказали, что воздушное судно ВМС США не нарушало границ страны. Он находился над нейтральными водами. Неделю назад два самолета-разведчика США также пролетели у российских границ в Черноморском регионе, при этом в Москве сообщили, что один из них сблизился с пассажирским лайнером, который летел из Тель-Авива в Москву, из-за чего воздушному судну с пассажирами на борту пришлось менять высоту полета. В Росавиации тогда говорили о планах выразить протест по дипломатическим каналам.