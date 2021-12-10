Власти США ввели санкции против расположенного в Москве европейского института ЮСТО. Также в этот список попал ректор вуза Дмитрий Соин. В Вашингтоне пояснили, что институт связан с властями КНДР, которые, как говорят американские власти, причастны к нарушению прав человека.

Европейский институт ЮСТО является негосударственным вузом. В нем действуют юридический и экономический факультеты.