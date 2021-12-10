Главный редактор «Новой газеты» в своей нобелевской речи предупредил об опасности милитаристской пропаганды. Дмитрий Муратов сказал сегодня на церемонии в Осло, что власть активно продает идею войны и под таким агрессивной пропаганды люди привыкают к мысли о допустимости вооруженного конфликта: «Правительства и близкие к ним пропагандисты несут всю полноту ответственности за милитаристскую риторику на государственных телевизионных каналах. Под влиянием агрессивного маркетинга войны люди привыкают к мысли о ее допустимости».

Также сегодня Нобелевскую премию мира, помимо Дмитрия Муратова, вручили филиппинской журналистке Марии Рессе. Среди соотечественников до этого Нобелевскую премию мира получили академик Андрей Сахаров и бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев.