Многокилометровые пробки образовались на московских дорогах. Их загруженность, по оценкам сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас достигает 9 баллов из 10. Заторы наблюдаются на Садовом кольце, Третьем транспортном и значительной части МКАДа, а также ряде магистралей, которые ведут из Москвы. Ранее в столичной мэрии предупреждали водителей о сильной гололедице на дорогах.
2021-12-10T18:34:40+03:00
2021-12-10T18:36:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 10 декабря 2021
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