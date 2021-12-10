Многокилометровые пробки образовались на московских дорогах. Их загруженность, по оценкам сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас достигает 9 баллов из 10. Заторы наблюдаются на Садовом кольце, Третьем транспортном и значительной части МКАДа, а также ряде магистралей, которые ведут из Москвы. Ранее в столичной мэрии предупреждали водителей о сильной гололедице на дорогах.