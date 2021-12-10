Уголовные дела по фальшивым обвинениям в России часто носят политический характер, — сказал сегодня главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Он выступил на церемонии вручения Нобелевской премии мира. Муратов, в частности, напомнил о деле «Ив Роше», по которому сейчас отбывает наказание оппозиционный политик Алексей Навальный. Кроме того, он сказал, что сейчас в России симпатию вызывают те политические деятели, которые продвигают риторику войны. Полностью прочесть речь нобелевского лауреата и посмотреть его выступление можно на сайте «Эха». Также Нобелевскую премию мира сегодня вручили в Осло филиппинской журналистке Марии Рессе.

