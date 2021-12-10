Парламент Республики Молдовы готовит новый закон, который запретит показ по ТВ российских новостных программ

Парламент Республики Молдовы готовит новый закон, который запретит показ по телевидению российских новостных программ, политических ток-шоу и фильмов о ВОВ,— пишет «Независимая газета».

По мнению министра иностранных дел и европейской интеграции РМ Нику Попеску, нет даже теоретически парламентского большинства, которое хотело бы изменить эти законы, и пока этот закон остаётся действующим, «мы как правительство должны его придерживаться»,-считает министр. Но у президента Молдовы другое мнение.