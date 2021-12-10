Парламент Республики Молдовы готовит новый закон, который запретит показ по телевидению российских новостных программ, политических ток-шоу и фильмов о ВОВ,— пишет «Независимая газета».
По мнению министра иностранных дел и европейской интеграции РМ Нику Попеску, нет даже теоретически парламентского большинства, которое хотело бы изменить эти законы, и пока этот закон остаётся действующим, «мы как правительство должны его придерживаться»,-считает министр. Но у президента Молдовы другое мнение.
Парламент Республики Молдовы готовит новый закон, который запретит показ по ТВ российских новостных программ
Парламент Республики Молдовы готовит новый закон, который запретит показ по телевидению российских новостных программ, политических ток-шоу и фильмов о ВОВ,— пишет «Независимая газета».