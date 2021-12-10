В Кремле назвали провокацией инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе

Подобные действия могут привести к серьезным последствиям, — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее ФСБ сообщило, что корабль двигался в сторону Керченского пролива и игнорировал требования сменить курс. Как отмечает государственное агентство РИА «Новости», инцидент совпал по времени с переговорами президентов Украины и США. Корабль изменил курс, когда появилась информация о завершении разговора.

Военный эксперт Александр Гольц считает такое событие несущественным и искусственно раздутым. Как он выразился, из сущей чепухи старательно создали подобие международного конфликта. В интервью «Эху» Гольц напомнил, что вопрос о прохождении судов в Керченском проливе не урегулирован. По мнению Гольца, резкая реакция России объясняется повышенной нервозностью на фоне очередного обострения с Украиной.