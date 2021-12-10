У основателя патриотической организации «Красная звезда» в Петербурге хотят отсудить 500 млн рублей за моральный вред

У основателя патриотической организации «Красная звезда» в Петербурге хотят отсудить пятьсот миллионов рублей за моральный вред. На его бронетранспортере во время военного фестиваля насмерть задавили человека.

Предприниматель из Петербурга подал иск к главе патриотической организации «Красная звезда» Павлу Бараненко за предоставление услуг, которые не отвечали требованиям безопасности, сообщает «Фонтанка.ру». По данным следствия, Бараненко вместе с подручными организовывает на окраине Петербурга незаконные мероприятия в стиле военной тематики: так называемые «спецназ шоу» со стрельбой и поездками на бронетранспортёре. Во время одного из таких представлений под БТР упал гость. Мужчина от полученных травм скончался в больнице. Отметим, что после его гибели «Красная звезда» провела ребрендинг и теперь катания на военной технике продаёт под названием «Стальной десант». Ближайшее мероприятие запланировано на завтра 11 декабря.

Три года назад на военном фестивале под гусеницы танка, который принадлежал «Красной звезде», попали два ребёнка и мужчина. Бараненко попал под уголовное дело, но судебную претензию аннулировали по примирению сторон.