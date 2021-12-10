Устроившему стрельбу в казанской гимназии Ильназу Галявиеву предъявили окончательное обвинение

Следствие также признало его вменяемым. Галявиева обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса, сообщили в Следственном комитете России. Ему вменяется убийство двух и более лиц, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства и умышленное повреждение имущества. В СК подчеркнули, что потерпевшими по делу проходят больше 600 человек. В ближайшие время они, а также их законные представители ознакомятся с материалами дела. Вскоре такая же возможность появится у самого Галявиева и его адвоката. Сам стрелок, как рассказали в Следственном комитете, свою вину полностью признал и раскаялся.

В мае Галявиев проник на территорию 175-й гимназии в Казани, где ранее обучался. Юноша устроил стрельбу, в результате которой погибли 9 человек, включая детей. Ещё более 20 человек пострадали. По данным следствия он совершил не менее 17 выстрелов из приобретённого им охотничьего ружья.

Ильназу Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы.