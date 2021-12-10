Адвокаты ректора Шанинки Сергея Зуева просят изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде

Адвокаты ректора московской Высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева просят изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде. Они подали соответствующее ходатайство в прокуратуру, следователю и московскую полицию, — рассказал «Эху» адвокат Дмитрий Кравченко.

Адвокат подчеркнул, что ходатайство должно быть рассмотрено в течение трех дней. Ранее президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ заявил, что не видит необходимости держать Сергея Зуева за решеткой.