Франция открывает засекреченные архивы о войне в Алжире, сообщает газета Figaro

Министр культуры Франции объявила сегодня о предстоящем открытии архивов о судебных расследованиях, связанных с войной в Алжире 1954-62 гг, в результате которой страна обрела независимость. Решение, отмечает газета, принято во время нынешнего кризиса в двусторонних отношениях. Заявляя об этом по телеканалу BFMTV, министр сказала, что архивы судебных расследований жандармерии и полиции, имеющих Отношение к Алжирской войне, открываются на 15 лет раньше обозначенного законом срока. — “ Я хочу, чтобы по вопросу, который используют фальсификаторы истории, мы могли бы смотреть прямо в глаза. Национальную историю не строят на лжи”, — сказала министр, отметив, что восстанавливать отношения Алжиром, которые сейчас переживают тяжелые времена, можно только опираясь на правду.

Фигаро пишет, что Франция готова также признать пытки, которым французская армия подвергала алжирцев, карательные и террористические операции, внесудебные расправы, которые практиковались обеими сторонами. Отношение к войне в Алжире, продолжает газета, во французском обществе до сих пор неоднозначно. Лишь в конце 90-х боевые действия Франции в бывшей колонии были признаны войной: раньше их называли “ восстановлением общественного порядка”.

Газета напоминает, что в начале октября текущего года отношения между Францией и Алжиром обострились. Париж принял решение значительно сократить число виз для граждан североафриканских стран — Алжира, Марокко и Туниса — поскольку Франция считает, что они в недостаточной мере сотрудничают в вопросе возвращения нелегальных мигрантов. Президент Эммануэль Макрон в интервью «Монд» заявил, что официальная история Алжира основана на ложных данных, на дискурсе ненависти к Франции и «полностью переписана».

В Алжире эти заявления Макрона назвали «вмешательством во внутренние дела страны».