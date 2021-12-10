Высокий суд Лондона отменил запрет на экстрадицию в США основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Этого добивались американские власти. Решение лондонского суда от 21-го января, согласно которому Великобритания не может выдать Штатам Джулиана Ассанжа, официально отменено. Изначально в документе было сказано, что экстрадиция невозможна, поскольку основатель WikiLeaks страдает депрессией и может совершить самоубийство, если его поместят в тюрьму усиленного режима. Однако, представители американской стороны пообещали, что Ассанжа не будут содержать в подобных учреждениях, и что он сможет отбывать срок в Австралии, если его признают виновным.

В любом случае, отмена запрета на экстрадицию еще не означает, что основателя WikiLeaks отправят в США. Этот вопрос должен будет отдельно решить Вестминстерский магистратский суд, а пока что австралиец будет находиться в тюрьме Белмарш. Соединённые Штаты пытаются добиться выдачи Ассанжа с 2019-ого года. В Америке активисту грозит 175 лет лишения свободы. Ему предъявили 17 обвинений в шпионаже и организации взлома компьютеров правительственных чиновников. Изначально, преследование австралийца в США началось после публикации на WikiLeaks дипломатических телеграмм, а также служебных документов о войнах на Ближнем Востоке.

Ассанж в свою очередь неоднократно говорил, что Вашингтон, предъявив обвинения, пытается заставить замолчать тех, кто рассказывает о преступлениях ФБР. В этом контексте себя основатель WikiLeaks называл борцом за право свободно высказываться: «Главная угроза, которую я теперь понимаю — это угроза открытости, угроза свободы слова, и именно это мы защищаем, и именно это пугает правительство Соединённых штатов. США должны показать, что они не слабы для того, чтобы не преследовать тех, кто открывает рот, те секретные преступления, которые совершаются под эгидой ФБР. Именно это представляет угрозу для людей. США считают, что те, кто предупреждают об опасности, те, кто разглашает информацию, должны замолчать. Но это не должно быть так».

За Ассанжа сегодня вступился целый ряд международных организаций. Например, в объединении «Репортёры без границ» объявили, что основатель WikiLeaks стал жертвой своего вклада в журналистику.

Джулиан Ассанж не был на свободе уже почти десять лет. С 2012-ого, опасаясь уголовного преследования, он жил в посольстве Эквадора. Арестовали активиста в 2018-м, после того как руководство южноамериканской республики всё же отказало в политическом убежище.