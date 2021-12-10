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18:17, 10 декабря 2021

В Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира за 2021 год

В этом году премию получили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Председатель норвежского Нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен назвала соблюдение свободы слова одним из базовых принципов демократии. По словам Райсс-Андерсен, демократия – это лучшая защита от войн и конфликтов.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в своей нобелевской речи сказал о том, что мир разлюбил демократию и потянулся к диктатуре, и назвал журналистов антидотом от тирании. Муратов пожелал, чтобы профессия журналиста была более безопасной: «В русском и в английском, и в других языках есть поговорка: «Собака лает, а караван идет» — The dog bark’s, but the caravan goes on. Ее трактуют так: движению вперед каравана ничто не помешает. Иногда власть так пренебрежительно говорит о журналистах. Они лают, но ни на что не влияют. А я недавно узнал, смысл поговорки имеет противоположное значение. Караван идет вперед, потому что собаки лают. Рычат и кидаются на хищников в горах и пустынях. И движение вперед возможно только, когда они сопровождают караван. Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы — условие движения. Мы — антидот от тирании». Ранее Дмитрий Муратов назвал Нобелевскую премию мира наградой для всей «Новой газеты» и, прежде всего, ее погибших журналистов. Полученную награду в пересчёте на рубли около 40 миллионов Дмитрий Муратов намерен передать на лечение детей с редким заболеванием – спинальной мышечной атрофией и в поддержку независимой журналистики.

Дмитрий Муратов назвал Нобелевскую премию заслугой всей «Новой газеты» — издания, которым он руководит многие годы. Сразу после объявления лауреатов в октябре Дмитрий Муратов сказал, что эту почётную премию присудили не ему, а Анне Политковской, Юрию Щекочихину, Игорю Домникову, Станиславу Маркелову, Анастасии Бабуровой и Наталье Эстемировой. Это люди, которые работали в «Новой газете» или с ней сотрудничали и отдали за профессию свою жизнь, добавил главный редактор издания. Муратов один из основателей «Новой», он возглавлял газету с 1995-го по 2017й годы, а затем спустя пару лет вернулся к должности. «Новая газета» никогда не избегала тем, которые могли стоить журналистам жизни. Будь то Чечня, коррупция в России, нарушения прав человека, пытки в колониях, незаконные аресты и другие преступления. За этим следовали угрозы и даже убийства. Анна Политковская много писала о войне в Чечне, похищениях людей в послевоенное время, критиковала Рамзана Кадырова, тогда ещё не главу республики, но полновластного её правителя и российского президента Владимира Путина. 7 октября 2006 журналистку «Новой» убили в подъезде дома на Лесной улице в центре Москвы. За 3 с лишним года до этого при невыясненных обстоятельствах погиб писатель и журналист издания, редактор отдела расследований Юрий Щекочихин. Его соратники подозревают отравление возможно радиоактивным веществом. В январе 2009-го Никита Тихонов, разделяющий крайне правые взгляды, застрелил журналистку «Новой» Анастасию Бабурову и адвоката Станислава Маркелова. Они возвращались с пресс-конференции юриста. В том же году была убита чеченская правозащитница Наталья Эстемирова, которая регулярно сотрудничала с изданием. Её похитили в Грозном, и вскоре тело нашли в соседней Ингушетии в июле 2009-го. В убийстве коллеги Эстемировой подозревают власти Чечни. Несмотря на давление, «Новая газета» продолжает освещать самые острые темы. В последние годы она много писала о применении российских войск внутри и за пределами страны. За это же время к зданию «Новой» и дверям сотрудников газеты подбрасывали похоронные венки с угрозами в адрес одного из журналистов издания, в редакцию присылали письма с неизвестным белым порошком с пометкой Грозный, в марте этого года у здания редакции распылили химическое вещество. Это произошло после выхода продолжения расследования об убийстве в Чечне 27 человек. За этим как утверждали авторы публикации, стоит полк полиции спецназначения имени Кадырова. Случаи, когда журналисты становились нобелевскими лауреатами премии мира, которую вручают с начала прошлого века, единичны. До Дмитрия Муратова эту награду в 1935м получил антифашист-журналист Карл Осецкий. Его отметили за борьбу с милитаризмом в Германии.


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