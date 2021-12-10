Главред «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов предложил создать международный трибунал против пыток

Главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов предложил создать международный трибунал против пыток. Выступая на церемонии вручения премии в Осло, Муратов сказал, что практика пыток в тюрьмах сохранилась в современной России: «Практика пыток в тюрьмах и во время следствия сохранилась и в современной России. Жестокое обращение, изнасилования, ужасные условия содержания, запрет на свидания, на звонок матери в день ее рождения, бесконечное продление сроков содержания под стражей. До суда за решетку отправляют людей с тяжелыми заболеваниями, у них в заложниках больные дети, от них требуют признания вины без предъявления доказательств. Уголовные дела по фальшивым обвинениям часто носят у нас политический характер. Оппозиционного политика Алексея Навального держат в лагере по ложному доносу российского директора крупнейшей парфюмерной компании из Франции. Заявление директор написал, но в суд вызван не был и потерпевшим себя не признал… А Навальный — сидит. Сама парфюмерная компания предпочла отойти в сторону, надеясь, что запах этого дела не повредит аромату ее продукции».

Широкая общественная дискуссия вокруг темы пыток вновь началась в октябре этого года. Поводом послужила публикация издевательств над заключенными в российских колониях со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Около двух месяцев назад правозащитный проект Gulagu.net сообщил о том, что в его распоряжении оказались свыше 1000 видеозаписей, которые свидетельствуют о системном характере пыток в колониях. В частности, тогда были обнародованы материалы, сделанные в Саратовской тюремной больнице. На них запечатлены сцены сексуального насилия над заключенными. Позднее правозащитники публиковали видеозаписи, сделанные, по их словам, в колониях и СИЗО самых разных регионов России: среди них – Белгородская область, Камчатка, Ростовская область и ряд других. В значительной части случаев, как утверждалось, издевательства совершали заключенные-активисты по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и ФСБ. Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в одном из интервью «Эху» утверждал, что только в саратовской тюремной больнице, как следует из архива, было совершено более 100 насильственных преступлений. Сам архив, по словам правозащитников, был получен Сергеем Савельевым. Это бывший заключенный саратовской ОТБ-1, которого неофициально привлекли к работе в отделе безопасности как IT-специалиста. После публикации видеозаписей, по словам Савельева, он бежал во Францию. Против него в России было возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, но затем постановление было отменено. Почти сразу после появления видеозаписей с фактами пыток заключенных в российских колониях Следственный комитет сообщил о возбуждении целого ряда уголовных дел по статьям о превышении должностных полномочий и сексуальном насилии. На фоне скандала начальник саратовского управления Федеральной службы исполнения наказаний подал в отставку. Были уволены начальник региональной тюремной больницы и его заместитель по безопасности: в конце ноября их арестовали на два месяца по обвинению в организации преступного сообщества для совершения сексуальных издевательств. Примерно в это же время ушел со своего поста директор ФСИН Александр Калашников: правда, в Кремле утверждают, что отставка никак не связана с публикацией видеозаписей.

Тема пыток в колониях обсуждалась и ранее: большой резонанс летом 2018 года получила публикация «Новой газетой» видеозаписей избиения заключенных в ярославской колонии №1. После этого было возбуждено уголовное дело, однако большинство его фигурантов вышли на свободу, поскольку еще до приговора отбыли назначенные сроки под стражей. Тема пыток поднималась на вчерашней встрече президента Владимира Путина с членами СПЧ. Путин назвал пытки недопустимыми и призвал к системным мерам борьбы с этим явлением. С докладом о пытках в российских колониях выступила член ОНК Ева Меркачева. Она предложила ввести в уголовный кодекс отдельную статью «пытки» и наказывать, в том числе, начальников колонии и следователей, которые отказывают в возбуждении дел по жалобам заключенных на пытки. Член СПЧ, правозащитник Игорь Каляпин критически оценивает реакцию Путина на этот доклад. Каляпин считает, что власть неправильно ведет себя в этой ситуации.

Историк, журналист, член СПЧ Николай Сванидзе в нашем эфире отметил, что президенту Владимиру Путину неприятна тема пыток в российских тюрьмах. Сванидзе добавил, что ответ Путина на вопрос о пытках был неконкретным.