Чуть меньше трети россиян готовы сегодня проголосовать за Путина на президентских выборах, — показал соцопрос

Чуть меньше трети россиян готовы сегодня проголосовать за Владимира Путина на президентских выборах, — говорится в новом исследовании Левада-центра*. Эксперты отмечают, что это минимальный показатель поддержки главы государства с 2014 года. Опрос также показал падение рейтинга партии «Единая Россия». Доля людей, готовых проголосовать за нее на думских выборах, составила чуть больше четверти опрошенных. Ранее эксперты связывали снижение поддержки президента и правящей партии с планами принять законопроекты о введении цифровых кодов для вакцинировавшихся от коронавируса или переболевших. Российские власти считают «Левада-центр*» иностранным агентом.

* "Левада-Центр" - НКО, признанное иностранным агентом.