Ереван объявил о гибели армянского военнослужащего в результате перестрелки на границе с Азербайджаном

Министерство обороны обвиняет Баку в агрессивных действиях. В свою очередь азербайджанская сторона обвиняет в провокации армянскую армию. Накануне сообщалось о перестрелке на восточном участке границы. Стороны также обвиняли в случившемся друг друга. До этого обострение ситуации в регионе произошло в середине ноября.
2021-12-10T17:32:38+03:00
2021-12-10T17:32:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 10 декабря 2021
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