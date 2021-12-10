Ереван объявил о гибели армянского военнослужащего в результате перестрелки на границе с Азербайджаном

Министерство обороны обвиняет Баку в агрессивных действиях. В свою очередь азербайджанская сторона обвиняет в провокации армянскую армию. Накануне сообщалось о перестрелке на восточном участке границы. Стороны также обвиняли в случившемся друг друга. До этого обострение ситуации в регионе произошло в середине ноября.